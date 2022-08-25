ضربات إسرائيلية مركزة على مواقع للميليشيات الإيرانية بريف حماة الغربي

سُمع دوي انفجارات قوية في ريف حماة الغربي، شمال غربي سوريا، جراء غارات جوية يعتقد أنها إسرائيلية، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد فإن الغارات الإسرائيلية طالت كل من طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة البحوث العلمية، ومنطقة السويدة جنوب شرق مصياف، وسط معلومات عن استهداف منطقة جب رملة أيضاً.

وطال القصف الإسرائيلي أيضاً مواقع ومستودعات للميليشيات التابعة لإيران هناك، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية حتى اللحظة.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 21 على الأراضي السورية خلال العام 2022، وهو الثالث على محافظة حماة.

ففي 13 أيار، قُتل 6 ضباط وصف ضباط، 5 منهم من قوات “الدفاع الجوي”، وذلك باستهداف عربة للدفاع الجوي بشكل مباشر خلال محاولتها التصدي للقصف الإسرائيلي الذي جرى على طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة السويدة جنوب شرق مصياف، ضمن محافظة حماة، كما تسبب القصف الإسرائيلي بسقوط أكثر من 10 جرحى عسكريين ومدنيين بينهم طفلة.

وفي 9 نيسان، تم استهداف 5 مواقع في ريف حماة الغربي، حيث استهدفت محيط كلية الشؤون الإدارية، ومركز البحوث العلمية “معامل الدفاع” ونقطة عسكرية في قرية السويدة، إضافة إلى نقطة عسكرية على أطراف مصياف.