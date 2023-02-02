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ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

منذ 43 ثانية
غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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شنت الطائرات الإسرائيلية ضربات جوية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة (الخميس 2-2-2023)، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش أنه اعترض صاروخا أُطلق من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف غزة بينما سُمع دوي صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ مجددا في مناطق إسرائيلية حول القطاع.

وأعلنت كتائب المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنات غلاف غزة رداً على الغارات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية  إن الطائرات الحربية قصفت بأكثر من 3 صواريخ موقع كتيبة “13” على الأطراف الشمالية لمخيم المغازي، حيث تسبب القصف بأضرار لبعض منازل المواطنين القريبة.

ودوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة، حيث سمع دوي انفجارات على الاطراف الشرقية والشمالية لحدود القطاع المحاصر.

ودوت صفارات الإنذار، ايضاً، في سديروت وكيبوتس بئيري في غلاف غزة ومستوطنة بساغوت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أنه شاهد بعد الغارات إطلاق صاروخين آخرين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، كما تحدث شهود عن مشاهدتهم صاروخا ثالثا.

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