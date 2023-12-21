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ضرباً حتى الموت.. الكشف عن سبب وفاة سجين فلسطيني قبل شهر بسجن النقب

منذ 38 دقيقة
سجن إسرائيلي- أرشيفية

سجن إسرائيلي- أرشيفية

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل تحقيق تجريه مصلحة السجون في سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بضرب أسير فلسطيني حتى الموت في سجن كتسيعوت (النقب) الصحراوي.

وكشف تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا إسرائيليا تابعين لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، متورطين بالاعتداء على أسير في سجن “كتسيعوت”، قبل نحو شهر، ما أدى إلى استشهاده.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الحديث عن الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) من قلقيلية والذي أعلنت مصلحة سجون الاحتلال عن استشهاده يوم الجمعة 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأفادت بأنه جثمان الشهيد خضع لتشريح أكد أن تعرضه للاعتداء بالضرب ما تسبب في وفاته.

والتحقيق الذي تجريه الوحدة يتعلق بظروف استشهاد الأسير، وجاء في بيان صدر عن الشرطة، أنه جرى إطلاق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين بالاعتداء الذي أدى إلى استشهاد الأسير، وفرضت عليهم “شروط مقيدة”، وأكدت الشرطة أن التحقيق سيتواصل مع السجانين.

تشير معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى استشهاد 6 أسرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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