الثلاثاء 30 رمضان 1445 ﻫ - 9 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضربة أمريكية: تدمير أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة للحوثيين

منذ 32 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الأمريكي مساء يوم أمس الاثنين إنه دمر أنظمة دفاع جوي وأنظمة للطائرات المسيرة تابعة لقوات الحوثيين المتحالفين مع إيران في منطقة البحر الأحمر، وذلك دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار للسفن التجارية والأمريكية وسفن التحالف.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن قواتها دمرت منظومة دفاع جوي وصاروخين جاهزين للإطلاق ومحطة تحكم أرضية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ومنظومة للطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون من اليمن على البحر الأحمر.

وقال الحوثيون في اليمن يوم الأحد إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على سفن بريطانية وأمريكية وإسرائيلية في أحدث الهجمات ضمن حملة لاستهداف السفن لإظهار الدعم للفلسطينيين في الحرب على غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأحد إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ديفيد كاميرون
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كاميرون يخطط للقاء بلينكن وترامب لدعم أوكرانيا
مسيرات روسية أسقطتها أوكرانيا- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تدمر 20 طائرة مسيرة روسية في معركة جوية
قوات إسرائيلية جنوب غزة
تصاعد الخلاف: حماس ترفض المقترح الإسرائيلي بشدة

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!