ضربة جديدة للحوثيين.. أميركا تستهدف صواريخ مضادة للسفن في اليمن

أبلغ مسؤولان أميركيان “رويترز” بأنّ الجيش الأميركي نفذ اليوم الثلاثاء، ضربة جديدة استهدفت صواريخ باليستية مضادة للسفن في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وذلك في أحدث تحرك عسكري يستهدف الحركة بسبب استهدافها سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الضربة استهدفت أربعة صواريخ مضادة للسفن. ولم ترد من قبل أنباء عن هذا الهجوم.

هذا واستمرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر حتى بعدما أمر الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، بتنفيذ موجة أولى من الضربات لإضعاف قدرات الجماعة.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، إن هجماتهم على السفن التجارية تهدف إلى دعم الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتعهدت حركة الحوثي بتوسيع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية ومواصلة الهجمات بعد تنفيذ القوات الأميركية والبريطانية الأسبوع الماضي عشرات الهجمات التي استهدفت قدرات الحركة في مجالي الصواريخ والمراقبة بالرادار.

وقال الجيش الأميركي إن مقاتلي الحوثيين قصفوا أمس الإثنين سفينة الحاويات (نسر جبل طارق) التي تملكها وتديرها شركة أميركية بصاروخ باليستي مضاد للسفن.