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ضربة جوية تجهض هجوما بالصواريخ على قاعدة أمريكية بالعراق

منذ ساعة واحدة
علم العراق

علم العراق

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قال مصدران من الجيش العراقي إن ضربة جوية أمريكية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 8\1\2024 أجهضت هجوما على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب العراق.

وقالت مصادر عسكرية عراقية إن قاذفة صواريخ كانت مثبتة فوق شاحنة صغيرة متوقفة بمنطقة ريفية على بعد نحو سبعة كيلومترات إلى الشرق من القاعدة مع وجود صاروخين على الأقل معدين للإطلاق باتجاه القاعدة.

وقال مسؤول بالجيش إن الضربة الجوية الأمريكية دمرت القاذفة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بشأن الضربة.

وهناك 900 من الجنود الأمريكيين في سوريا و2500 في العراق حيث تقول الولايات المتحدة إن مهمتهم تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات كبيرة من البلدين في عام 2014 لكن تم دحره في وقت لاحق.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 100 هجوم على الأقل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتعارض فصائل متحالفة مع إيران في العراق وسوريا الحملة الإسرائيلية في غزة وتلقي باللوم جزئيا على الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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