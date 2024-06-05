ضربة ساحقة لناريندرا مودي.. ماذا كشفت أرقام الانتخابات العامة في الهند؟

تمكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على مدى عقد من الزمان من إحكام قبضته الحاسمة على سياسة بلاده، ولكن مع ظهور نتائج الانتخابات (الثلاثاء 4-6-2024)، بدا أن قبضة مودي قد تفلت، وفقاً لتقرير نشره موقه “businessinsider”.

وأعلن مودي، الذي يقود حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، فوزه بولاية ثالثة تاريخية كرئيس لوزراء البلاد. ولكن على الرغم من أن مودي سيتمسك بمنصبه، إلا أن أداء حزبه لم يكن جيدًا كما توقع.

وانتهت الهند من فرز الأصوات في انتخاباتها العامة، وخسر حزب بهاراتيا جاناتا أغلبيته في البرلمان. وهذه ضربة كبيرة لمودي، الذي كان من المتوقع أن يفوز حزبه بالأغلبية، لكن الآن، سيتعين عليه جمع عدد كافٍ من الحلفاء لتشكيل الحكومة.

بينما كان أداء حزب المعارضة الرئيسي في الهند، المؤتمر الوطني الهندي، أفضل من المتوقع.

وكان المؤتمر الوطني الهندي قد وضع هدفا لمضاعفة مقاعده الـ52 في البرلمان، وحتى مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرقي، حصل على 99 مقعدا.

في الانتخابات التي شهدت إقبالاً قياسياً من الناخبين – حيث صوت 642 مليون شخص، وفقًا لقناة الجزيرة، في عملية من سبع مراحل بدأت في أبريل وانتهت يوم السبت – تشير النتائج المفاجئة إلى أن ثقة الناخبين في حزب بهاراتيا جاناتا آخذة في التراجع.

وتروج أيديولوجية هندوتفا التي يتبناها حزب بهاراتيا جاناتا للقومية الهندوسية، التي يتهمها المنتقدون بإذكاء الكراهية ضد المسلمين والتطرف اليميني.

حتى أن مودي اتهم حزب المؤتمر بالتخطيط لإعادة توزيع ثروة الهند على الأقلية المسلمة، حسبما أفاد موقع Business Insider سابقًا، وذكرت رويترز أن مودي نفى استهداف الأقلية المسلمة لكسب تأييد الأغلبية الهندوسية.

وعلى الرغم من أن مودي لا يزال يتمتع بشعبية في جميع أنحاء الهند، إلا أن البعض يعتبره زعيمًا استبداديًا، ووصف معارضوه يوم الثلاثاء علامات تلاشي سلطته بأنها انتصار للديمقراطية.

ووصف رئيس الكونغرس ماليكارجون كارج الانتخابات بأنها “خسارة أخلاقية وسياسية” لمودي، حسبما ذكرت قناة PBS NewsHour.

وأضاف: “هذا انتصار للشعب وانتصار للديمقراطية”.

وكتب راغورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي: “لقد تحدث الناخب الهندي… ويا له من قرار حكيم، هذا انتصار للديمقراطية الهندية وانتصار للاقتصاد الهندي. وبغض النظر عما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون لدينا معارضة قوية تجبر الحكومة على تغيير مسارها”.