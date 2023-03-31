ضربة قاصمة.. مصرع خمسة من ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأنباء التي تحدثت عن خسائر كبيرة في صفوف كوادر الحرس الثوري الإيراني جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقرات لهم قرب العاصمة السورية دمشق هلال اليومين الماضيين.

ووفقاً للمرصد فقد تأكد مقتل 5 ضباط في صفوف الحرس الثوري الإيراني، أحدهم قيادي من الصف الأول، قتل في الغارة الجوية الإسرائيلية عند منطقة المتحلق الجنوبي في العاصمة دمشق.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، الجمعة، إن أحد مستشاريه قُتل في الهجوم الذي استهدف مواقع عسكرية في جنوب غرب العاصمة السورية دمشق، واتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إسرائيل بشنه.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية بيانا أفاد بمقتل “ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه، في الهجوم الإجرامي للنظام الصهيوني على محيط دمشق فجر اليوم”.

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية بحسب المرصد السوري مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق، حيث دمرت مستودعا للأسلحة والذخيرة.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.