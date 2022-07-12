الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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ضربة قوية لداعش.. مقتل زعيم التنظيم بسوريا في غارة أمريكية

منذ 36 دقيقة
تنظيم داعش

تنظيم داعش

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم “داعش” في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ماهر العقال قُتل في غارة بطائرة مُسيرة في شمال غرب سوريا، وأن أحد المقربين منه أصيب بجروح خطيرة.

وأضافت القيادة الأمريكية في بيان “تم التخطيط بشكل مكثف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح. تشير مراجعة أولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين”.

وقال الجيش الأمريكي إن العقال كان مسؤولا عن تطوير شبكات تنظيم الدولة الإسلامية خارج العراق وسوريا.

ويوجه مقتل العقال ضربة أخرى لجهود الدولة الإسلامية لإعادة تنظيم نفسها بعد خسارة مساحات شاسعة من الأراضي.

وفي فبراير شباط، فجر أكبر زعماء تنظيم الدولة الإسلامية نفسه خلال مداهمة أمريكية في سوريا.

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