ضربة قوية لداعش.. مقتل زعيم التنظيم بسوريا في غارة أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم “داعش” في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ماهر العقال قُتل في غارة بطائرة مُسيرة في شمال غرب سوريا، وأن أحد المقربين منه أصيب بجروح خطيرة.

وأضافت القيادة الأمريكية في بيان “تم التخطيط بشكل مكثف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح. تشير مراجعة أولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين”.

The US airstrike killed Maher al-Agal, the leader of ISIS in Syria and one of the top four ISIS leaders overall, according to CENTCOM. https://t.co/hno6MwDm7R

— Courtney Kube (@ckubeNBC) July 12, 2022