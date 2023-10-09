ضربة قوية للاحتلال.. 42 شركة طيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

علقت نحو 42 شركة طيران أميركية وكندية رحلاتها إلى إسرائيل مع إعلان تل أبيب الدخول في حالة حرب بعد أن أطلقت كتائب عز الدين القسام عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال المستمرة.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” نيوز الأميركية، فجر الاثنين، أن 42 شركة طيران في الولايات المتحدة وكندا علقت رحلاتها، وأجلت موظفيها من هناك مع تصاعد الأحداث.

وذكرت الشبكة نقلا عن وزارة الخارجية الأميركية قولها إنها نصحت مواطنيها بتوخي المزيد من الحذر إذا كانوا يسافرون إلى إسرائيل أو الضفة الغربية بسبب ما وصفته بـ”الإرهاب والاضطرابات المدنية”، ولديها حاليا تحذير “لا تسافر إلى غزة”.

وقالت عدة شركات طيران إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب، في أعقاب إطلاق كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى العسكرية ضد إسرائيل.

وأوضحت شركات طيران، بينها الأميركية يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز، أنها علقت رحلاتها المباشرة بعد إجراء مماثل اتخذته الخطوط الجوية الفرنسية، التي علقت رحلاتها حتى إشعار آخر، بانتظار “تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة”.

وقالت يونايتد إيرلاينز في بيان، إنها سيّرت رحلتين مجدولتين إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في وقت متأخر السبت وصباح أمس الأحد، لكنها أوضحت أن هذه الخدمة ستظل معلقة “حتى تسمح الظروف باستئنافها”.

وفي حين قالت أميركان إيرلاينز إنها علقت العمليات مؤقتا إلى تل أبيب ومنها، وتواصل مراقبة الوضع عن كثب، أوضح مندوبون عن دلتا إيرلاينز متابعتهم الوضع لإجراء تعديلات على الجدول الزمني حسب الضرورة، مشيرين إلى أن الرحلات الجوية “أُلغيت هذا الأسبوع”.

ويترافق ذلك مع ما شهده الاقتصاد الإسرائيلي من تراجع لأسعار الأسهم والسندات، وإغلاق العديد من الشركات أبوابها، إلى جانب تراجع بورصة تل أبيب بنسبة 8% في إغلاق تعاملات الأحد.

وبحسب بيانات البورصة، سجل مؤشر البنوك تراجعا كبيرا بلغ 8.7%، والإنشاءات بنسبة 9.52%، والتأمين 9.38% والاستثمار 9.2% والطاقة بـ9.22%.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.