ضربة لاقتصاد الصين.. الاستثمارات الأجنبية تهبط لأدنى مستوى

واصلت الاستثمارات الأجنبية في الصين انحدارها في الربع من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وبالإضافة إلى المخاوف بشأن المواجهة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشكوك حول رغبة الصين في الانفتاح أكثر على العالم الخارجي تعيق أيضًا التدفقات النقدية إلى البلاد.

وإذا استمر الانفصال عن الغرب بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي، فمن الممكن أن يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من الاقتصاد الصيني في جميع أنحاء العالم.

بلغ إجمالي الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية في الصين في الربع الثاني 4.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 87% عن العام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1998، عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة لأول مرة، وفقًا للأرقام الصادرة هذا الشهر عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين. الصين.

إن جفاف النقد الأجنبي ليس بالأمر الجديد. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بأكثر من 50% منذ الربع من إبريل إلى يونيو من العام الماضي.

وأدت سياسة الصين الصارمة للقضاء على كوفيد-19، والتي أغلقت المركز التجاري شنغهاي لأجزاء كبيرة من العام الماضي، إلى زيادة عدم اليقين الأجنبي وساهمت في فقدان زخم الاستثمار.

وقد عاد النشاط الاقتصادي إلى طبيعته منذ إسقاط سياسة القضاء على فيروس كورونا في يناير، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في الانخفاض. ووفقا لوزارة التجارة الصينية، استثمرت الشركات الأجنبية أقل بنسبة 2.7% من حيث اليوان، بما في ذلك إعادة الاستثمار، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير سلبي على خطط استثمار الشركات.

وفي خريف عام 2022، سألت غرفة التجارة الأمريكية في جمهورية الصين الشعبية (AmCham China) حوالي 320 شركة عضوًا عن المخاطر التجارية التي يواجهونها في السوق الصينية.

وكانت التوترات بين الولايات المتحدة والصين هي الإجابة الأكثر شيوعًا، والتي ذكرتها 66% من الشركات.

وفي الوقت نفسه، تروج واشنطن لفكرة “دعم الأصدقاء”، والتي من شأنها بناء سلاسل التوريد مع الدول الصديقة. وأعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء لوائح أكثر صرامة بشأن الاستثمار في الصين في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. ويتضمن ذلك استثمارات جديدة من خلال المشاريع المشتركة، الأمر الذي قد يزيد من عرقلة الاستثمار.

كما أدت الشكوك حول انفتاح الصين على العالم الخارجي إلى تراجع الاستثمار. وعندما سألت غرفة التجارة الأمريكية في الصين الأعضاء عما إذا كانوا واثقين من أن البلاد ستستمر في الانفتاح على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أجاب 34% فقط بنعم، بانخفاض عن 61% قبل عامين.

وقال تورو نيشيهاما، كبير الاقتصاديين في معهد داي-إيتشي لأبحاث الحياة: “هناك قلق متزايد من أن قانون مكافحة التجسس المعدل سيقيد التجارة والاستثمار”.

ودخل القانون، الذي وسع نطاق ما يعتبر تجسسًا، حيز التنفيذ في يوليو/تموز. هناك قلق واسع النطاق بين الشركات الأجنبية بشأن تحول الموظفين إلى أهداف.

وحتى بعد مرور سبعة أشهر على انتهاء سياسة القضاء على مرض كوفيد-19، يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الزخم. فقد دخلت سوق العقارات، التي كانت تقود النمو، مرحلة التكيف الهيكلي، ومن غير المرجح أن ينمو تكوين رأس المال الخاص، بما في ذلك الإسكان. كما أن انخفاض المشاركة في القوى العاملة سيفرض ضغوطا هبوطية على النمو.

وتهدف الصين إلى بناء شبكة سلسلة توريد محلية في أشباه الموصلات وغيرها من الصناعات، ولكن الحصول على المعدات وقطع الغيار اللازمة من الخارج لا يزال يواجه عقبات. وإذا تباطأت وتيرة الإبداع التكنولوجي ونمو الإنتاجية، فقد يستمر الركود الاقتصادي لفترة أطول من المتوقع.

ومن المحتم أن يشكل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبئا ثقيلا على العالم بأسره.