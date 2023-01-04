ضربة موجعة.. روسيا تعترف بخسائرها البشرية في الهجوم الأوكراني على ماكيفكا

قالت وزارة الدفاع الروسية (الأربعاء 4-1-2023) إن 89 جنديا قتلوا في الهجوم الأوكراني على ماكيفكا بمنطقة تسيطر عليها روسيا في إقليم دونيتسك في مطلع الأسبوع، مضيفة أن السبب الرئيسي للهجوم هو استخدام القوات للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به.

وأضافت الوزارة في بيان “من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف- خلافا للحظر المفروض- للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران أسلحة العدو… هذا العامل سمح للعدو بتتبع وتحديد إحداثيات مواقع الجنود لتوجيه ضربة صاروخية”.

وأثارت الضربة التي وقعت بعد منتصف ليلة رأس السنة على مدرسة تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية في ماكيفكا غضب القوميين الروس وبعض المشرعين، والذين شككوا في الاستراتيجية العسكرية المستخدمة هناك. وقالت روسيا في وقت سابق إن 63 جنديا روسيا قتلوا.

وقالت وزارة الدفاع إن أربعة صواريخ من قاذفات هيمارس الأمريكية الصنع سقطت على المبنى، مضيفة أنه “نتيجة انفجار الرؤوس الحربية لصواريخ هيمارس انهارت أسقف المبنى”.

وأضافت الوزارة في بيانها على تطبيق تيليغرام أن لجنة تحقق في ملابسات الهجوم.

وأشارت الوزارة إلى أنها شنت ردا على ذلك ضربات جوية على مركز للعتاد بالقرب من محطة سكة حديد دروزكيفكا في دونيتسك، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وتدمير أربع قاذفات هيمارس وأكثر من 800 صاروخ.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.

وقال كيريلو تيموشينكو مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء إن شخصين أصيبا في الهجوم على دروزكيفكا، الذي دمر ملعبا لهوكي الجليد.