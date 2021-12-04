ضربة نوعية جديدة للتحالف.. تدمير موقع تخزين أسلحة رئيسي للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، “تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء”.

وأكد التحالف “تدمير مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض في صنعاء ومخازن تموين للجبهات”.

وأضاف التحالف: اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية في صنعاء الأضرار الجانبية”.

وفي وقت سابق من السبت كان التحالف قد أعلن عن “ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء”، مؤكداً أن “الضربات في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”، طالباً من “المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة”.

كما كان التحالف قد أعلن السبت أنه “نفذ 11 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية”. وأوضح أن الاستهدافات ضد ميليشيا الحوثي بمأرب دمرت 7 آليات عسكرية وقتلت أكثر من 60 عنصرا.

وكان التحالف أعلن ليل الجمعة-السبت تدميره منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في جنوب صنعاء، مما أدى للقضاء على مجموعة من “الخبراء” الذين يعاونون الحوثيين في هذا المجال.

وأضاف التحالف أنه دمر أيضاً “ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات” في صنعاء، مشدداً على أنه اتخذ “إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية” خلال الضربات.