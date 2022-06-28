وأخيرا.. فنلندا والسويد تحصلان على دعم تركيا للانضمام حلف الناتو

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الثلاثاء إن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته بلاده والسويد لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف نينيستو في اليوم الأول من قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد إن هذا التطور المهم جاء بعد أن وقعت الدول الثلاث مذكرة مشتركة “لتقديم دعمها الكامل في مواجهة التهديدات لأمن بعضها البعض”.

الخطوة الفنلندية السويدة باتجاه حلف الناتو، تأتي رغم الغضب الروسي وتحذيرات المسؤولين في موسكو من أن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صوب الحدود الروسية من أسباب العملية العسكرية على أوكرانيا.

وتعد خطوة انضمام البلدين للناتو أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا على مدار عقود، مما يعكس تحولاً كبيراً في الرأي العام في منطقة الشمال الأوروبي منذ الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي.

من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء إن تركيا وافقت على دعم مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وقال للصحفيين على هامش قمة للحلف في مدريد “يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق لفنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الأطلسي”.

وأضاف “تركيا وفنلندا والسويد وقعت مذكرة تتصدى لمخاوف تركيا حيال أمور منها ما يتعلق بتصدير الأسلحة ومكافحة الإرهاب”.