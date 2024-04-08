ضمن إطار التنافس مع الشمال.. كوريا الجنوبية تطلق قمرها الصناعي الثاني للتجسس

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين 8 نيسان/أبريل الجاري، أن ثاني قمر صناعي للتجسس محلي الصنع دخل مداره بعد إطلاقه من مركز جون إف كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس.

تم بث عملية الإطلاق هذه على منصتي التواصل الاجتماعي إكس ويوتيوب.

يأتي ذلك بعد إطلاق أول قمر صناعي للتجسس في سول إلى مداره من قاعدة القوات الفضائية الأمريكية في كاليفورنيا في ديسمبر كانون الأول .

وقالت الوزارة في بيان إن الصاروخ فالكون 9 تم إطلاقه في الساعة 2317 بتوقيت جرينتش أمس الأحد، وإن القمر الصناعي انفصل بنجاح عن مركبة الإطلاق بعد 45 دقيقة ودخل مداره المحدد.

وأضافت الوزارة أن القمر أجرى اتصالات ناجحة مع إحدى المحطات الأرضية بعد مرور حوالي ساعتين و40 دقيقة من عملية الإطلاق.

وتأتي عمليات الإطلاق المتتالية للأقمار الصناعية للاستطلاع وسط سباق مع كوريا الشمالية على امتلاك قدرات عسكرية في الفضاء.

وبعد محاولتين سابقتين انتهتا بتحطم صاروخين، قالت بيونجيانج في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إنها استخدمت مركبة الإطلاق شوليما-1 الخاصة بها لوضع القمر الاصطناعي للاستطلاع مالليجيونج -1 في مداره.

وتعهدت كوريا الشمالية في السابق بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس في عام 2024.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك قوله للصحفيين إن كوريا الشمالية قد تطلق قمرا صناعيا ثانيا للتجسس في منتصف أبريل نيسان على أقرب تقدير.

وقال جيون ها-غيو المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في إفادة صحفية إن تعليق شين استند إلى مراقبة الجيش للأنشطة ذات الصلة بكوريا الشمالية.

وتم تجهيز قمر التجسس الثاني بجهاز استشعار راداري به فتحة تركيبية قادرة على إنتاج الصور بغض النظر عن الظروف الجوية وذلك بفضل الكيفية التي يجمع بها البيانات.