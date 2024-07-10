ضمن خطة كبيرة.. "سي إن إن" ستلغي 100 وظيفة

أفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز الأربعاء أن شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية ستلغي حوالي مئة وظيفة في إطار خطة لدمج العمليات الإخبارية وزيادة أعمالها الرقمية.

وقال مارك تومسون الرئيس التنفيذي لسي.إن.إن ورلد وايد للموظفين في المذكرة إن الشبكة ستدمج فريقي جمع الأخبار والأخبار الرقمية وستستثمر في عمليات الفيديو وستطلق منتجات إخبارية بنظام الدفع مقابل المشاهدة.

وأضاف في المذكرة “نبني أعمالا رقمية للمستقبل بقيمة مليار دولار فأكثر”.

ويحاول تومسون تنظيم العمليات في الشبكة وزيادة المبيعات لمواجهة انخفاض نسبة مشاهدة التلفزيون.

وعمل تومسون في صحيفة نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشبكة سي.إن.إن في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وستطلق سي.إن.إن منتجا مستقلا باشتراكات في موقع (سي.إن.إن دوت كوم) الإلكتروني بحلول نهاية العام، وهو الأول في سلسلة من عروض اشتراك مقررة تشمل عرضا سيركز على نمط الحياة والمحتوى الروائي.

وستقوم الشبكة بإنشاء وحدة (تي.في فيوتشر لاب) لإنتاج محتوى لمنصة ماكس للبث وبعرض حزم من محتوى الشبكة التلفزيوني على قنواتها الرقمية.

وبدأت سي.إن.إن المملوكة لشركة وارنر براذرز ديسكفاري بث محتوى على منصة ماكس العام الماضي.

وتحدث تومسون أيضا بالتفصيل عن إجراء عدة تغييرات على سير العمل التحريري في الشبكة بما يشمل عملية تخطيط وتسويق مركزية واستحداث دور “مدير قصة” لإدارة القصة بكل جوانبها من البداية إلى النشر أو البث.

وجاء في المذكرة أن تومسون سيناقش الخطة مع الموظفين في اجتماع اليوم الأربعاء.