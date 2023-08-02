ضوء أخضر أمريكي لبيع نظام مقلاع داود للدفاع الصاروخي إلى فنلندا

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وافقت على بيع نظام دفاع صاروخي طوره البلدان إلى فنلندا.

وأضافت الوزارة أنه بعد تلقي الضوء الأخضر من واشنطن، صار بإمكان إسرائيل استكمال بيع نظام الدفاع الجوي المتقدم ‭)‬مقلاع داود‭(‬ إلى فنلندا في صفقة قيمتها 316 مليون يورو (345.80 مليون دولار).

وقالت الوزارة إن النسخة الفنلندية من النظام ستطورها شركات إسرائيلية وأمريكية بقيادة رفائيل للأنظمة المتقدمة الإسرائيلية ورايثيون تكنولوجيز الأمريكية بالشراكة مع القطاع الصناعي في فنلندا.

ويعتبر مقلاع داود نظاماً لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 – 200 كيلو متراً، وهو جزءٌ من الدرع الصاروخي للاحتلال، يشمل نظام القبة الحديدية، ونظامي آرو2 و آرو3.

وصنع المقلاع شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، بالشراكة مع شركة رايثيون الأميركية، بتصميم خاص لاعتراض صواريخ منها “كروز”.