ضياع بيانات نصف مليون شخص بمدينة يابانية

أثار عامل ياباني حالة من التساؤلات حول مصير نصف مليون شخص في مدينة أماغاساكي، عندما أضاع شريحة ذاكرة (فلاشة) عليها بيانات نحو نصف مليون شخص بعد قضاء ليلة في الخارج مع أصدقائه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، وضع الشريحة في حقيبته قبل الخروج في المساء، لاحتساء بعض المشروبات في مدينة أماغاساكي، شمال غرب أوساكا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الرجل أمضى عدة ساعات في احتساء الخمر قبل أن يفقد الوعي في الشارع، وعندما استعاد وعيه أدرك أن الحقيبة التي تحتوي على الشريحة مفقودة.

وقال المسؤولون في أماغاساكي إن الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، يعمل في شركة مكلفة بتقديم إعانات للأسر المعفاة من الضرائب.

وبعد نقل البيانات إلى الشريحة، كان المفترض أن يأخذها إلى مكتب في أوساكا، لكنه ذهب مع زملائه لاحتساء الشراب، وبعدما أدرك أن البيانات ضاعت أبلغ الشرطة.

وقال مسؤولون إن الشريحة تحتوي على أسماء وتواريخ ميلاد وعناوين جميع سكان المدينة، ومعلومات أكثر حساسية، بما في ذلك تفاصيل ضريبية، وأرقام حسابات مصرفية، ومعلومات عن عائلات تستفيد من الضمان الاجتماعي.

لكن المسؤولين أشاروا إلى أن البيانات الموجودة على الشريحة مشفرة ومحمية بكلمة مرور، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على محاولة أي شخص الوصول إلى المعلومات.

الحادث المحرج دفع المسؤولين إلى الاعتذار، إذ قدم عمدة المدينة ومسؤولون آخرون اعتذارات للسكان، وقال في تصريحات صحفية:” نأسف لأننا تسببنا في أضرار كبيرة بثقة الجمهور في إدارة المدينة”.