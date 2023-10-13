كوريا الشمالية: قدوم حاملة طائرات أمريكية لكوريا الجنوبية "استفزاز سافر"

نددت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، بوصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية ووصفته بأنه استفزاز قد يؤدي إلى “ظروف كارثية لا يمكن معالجتها”.

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان، التي تعمل بالطاقة النووية، ومجموعتها الهجومية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية أمس الخميس في زيارة تستغرق خمسة أيام بعد تدريبات للحلفاء بالمياه القريبة في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن زيارة حاملة الطائرات أظهرت أن المخطط الأمريكي لشن هجوم نووي على كوريا الشمالية قد وصل إلى “المرحلة الأكثر خطورة” مضيفة أن هذا يعني أن احتمال “اندلاع حرب نووية وصل إلى مرحلة متقدمة”.

وقالت الوكالة في تعليق “إنه استفزاز عسكري سافر يقود الوضع إلى ظروف كارثية لا يمكن معالجتها”.

وأجرت قوات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مكثفة هذا العام شملت حاملات طائرات أمريكية وغواصات وقاذفات قنابل متقدمة. وقال البلدان إن المناورات هدفها الاستجابة بشكل أفضل لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ووصفت كوريا الشمالية التدريبات بأنها تمرين تمهيدا لغزوها.