طائرات إسرائيلية تقصف أهدافاً جنوبي قطاع غزة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شنّت طائرات إسرائيلية، عدة غارات على أرض زراعية في منطقة القرارة بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول أن مقاتلات إسرائيلية قصفت أرضا زراعية بمنطقة “القرارة” بصاروخ على الأقل، عقب استهدافها بصاروخ من طائرة بدون طيار.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، واعتراضها من قبل منظومة “القبة الحديدية”.

ولم تعلن بعد أيّ من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي.