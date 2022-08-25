طائرات التحالف الدولي تستهدف مواقع مليشيات إيرانية شمال شرق سوريا

استهدفت قوات التحالف الدولي، (الخميس 25-8-2022) مواقع للميليشيات الموالية لإيران، شمال شرق سوريا، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد، ان مروحيات التحالف، استهدفت بالرشاشات الثقيلة مواقع الميليشيات قرب الثانوية الصناعية والوحدة الإرشادية وقرب مقر حزب البعث في مدينة الميادين شرقي دير الزور.

يشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن أمس الأربعاء عن إصابة جندي بجروح طفيفة، في حين قُتل ما يصل إلى ثلاثة من المسلحين الذين يشتبه في أنهم مدعمون من إيران في اليوم الثاني على التوالي للعنف.

ويلقي أحدث تبادل لإطلاق النار الضوء على التوترات العسكرية، على الرغم من الجهود الدبلوماسية بين طهران والغرب لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وجاء بعد يوم من موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضربات جوية أمريكية في سوريا على مستودع للأسلحة ومنشآت أخرى تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت القيادة العسكرية المركزية إن الجندي الأمريكي المصاب هو أحد أفراد موقع دعم البعثة “كونيكو” وعاد إلى تأدية واجبه بعد علاجه. وذكرت أنه يجري فحص جنديين آخرين لإصابتهما بإصابات طفيفة.

وقال الجنرال مايكل “إريك” كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان “نراقب الوضع عن كثب”.

وقد تكون أحدث الهجمات التي نفذتها فصائل متحالفة مع إيران ردا على الضربات الجوية التي أمر بها بايدن يوم الثلاثاء.