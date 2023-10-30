طائرات تستهدف قافلة شاحنات في سوريا بصواريخ شديدة الانفجار

استهدفت طائرات مجهولة بصواريخ شديدة الانفجار، شاحنات ضمن الأراضي السورية، فجر (الاثنين 30-10-2023) ، بعد أن دخلت من الحدود العراقية إلى ريف دير الزور عبر معبر القائم-البوكمال، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر الاستهداف عن تدمير 3 من الشاحنات بعد دخولها عشرات الأمتار من معبر البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

وقال مسؤول عراقي إن طائرة مجهولة استهدفت قافلة شاحنات كانت متوقفة على الجانب السوري من الحدود مع بلاده مساء أمس الأحد.

وأوضح المسؤول في حرس الحدود أن عدة ضربات جوية دمرت جزءا من قافلة من عشر شاحنات استخدمت معبر القائم الحدودي من العراق للعبور إلى سوريا يوم السبت.

ويقع المعبر الحدودي بالقرب من بلدة البوكمال السورية القريبة من الموقع الذي نفذ فيه الجيش الأمريكي غارات جوية يوم الجمعة على منشأتين قال إن الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها تستخدمهما.