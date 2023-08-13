الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طائرات مجهولة تستهدف ميليشيات إيران في سوريا

منذ 38 دقيقة
طائرات مسيرة في سوريا

طائرات مسيرة في سوريا

A A A
طباعة المقال

اشار المرصد السوري الى ان انفجارات عنيفة مجهولة ضربت مستودعات لميليشيات إيران ضمن منطقة جبلة غرب دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” قد اعلنت عن سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق فجر اليوم الاحد.

وذكرت الوكالة أنّ العمل جارٍ للتحقق من طبيعة هذه الانفجارات.

ولم يتم رصد أي صاروخ من منظومات الدفاع الجوي السوري المنتشرة في محيط العاصمة دمشق وبالتالي فإن الانفجار الذي سمع سببه كما تنقل وسائل الإعلام المحلية مستودع اسلحة، بانتظار التفاصيل رسميا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انفجارا كبيرا خلّف كتلة من اللهب.

    المزيد من أخبار العالم

    صاروخ عرض فرط - تعبيرية
    أمريكا واليابان بصدد تطوير صاروخ اعتراضي فرط صوتي
    الانهيارات الطينية في الصين
    في الصين.. ارتفاع قتلى الانهيارات الطينية
    علم الصين
    الصين تندد بزيارة نائب رئيسة تايوان لأمريكا وتصفه بأنه "مثير للمشاكل"

    الأكثر قراءة

    الضاحية الجنوبية
    رسالة صوتيّة من "الضاحية": أوقفوا شاحنات الأسلحة.. "الحزب مليان زعران وجواسيس"
    فيلم باربي
    صورة.. مسلمة محجبة في فيلم "باربي"
    رياض سلامة
    التدقيق الجنائي يكشف خفايا النهب العظيم في لبنان.. لماذا لم يُعتقل سلامة بعد؟