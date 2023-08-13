طائرات مجهولة تستهدف ميليشيات إيران في سوريا

اشار المرصد السوري الى ان انفجارات عنيفة مجهولة ضربت مستودعات لميليشيات إيران ضمن منطقة جبلة غرب دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” قد اعلنت عن سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق فجر اليوم الاحد.

وذكرت الوكالة أنّ العمل جارٍ للتحقق من طبيعة هذه الانفجارات.

ولم يتم رصد أي صاروخ من منظومات الدفاع الجوي السوري المنتشرة في محيط العاصمة دمشق وبالتالي فإن الانفجار الذي سمع سببه كما تنقل وسائل الإعلام المحلية مستودع اسلحة، بانتظار التفاصيل رسميا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر انفجارا كبيرا خلّف كتلة من اللهب.

سماع أصوات انفجـ.ـارات في محيط العاصمة #دمشق يجري التحقق من طبيعتها بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. – وسائل اعلام محلية تتحدث عن انفجـ.ـار داخل مستودع اسلحة وليس عـ..ـدوان إسـرائيلي. pic.twitter.com/nqWiHf2hs3 — الأحداث السورية 🇸🇾🗨 (@Syriaevents) August 13, 2023