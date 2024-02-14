طائرات مسيرة أوكرانية تقصف سفينة إنزال روسية قبالة سواحل القرم

قالت صحيفة أوكراينسكا برافدا الأوكرانية، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت سفينة إنزال روسية كبيرة قبالة سواحل القرم وألحقت بها أضرارا.

ونشرت الصحيفة عددا من المقاطع المصورة تظهر عمودا من الدخان فوق البحر قبالة الساحل الجنوبي للقرم، وكذلك طائرة هليكوبتر تحلق فوق البحر.

وقال أوليكسي هونتشارينكو عضو البرلمان الأوكراني إن السفينة المستهدفة هي سيزر كونيكوف التي شاركت في العمليات العسكرية الروسية بجورجيا في 2008.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من التقرير أو المقاطع المصورة، كما لم يتسن الحصول على تعليق من المخابرات العسكرية الأوكرانية. ولم تذكر الصحيفة ولا هونتشارينكو موعد وقوع الهجوم.

وأعلن الجيش الأوكراني أن القوات المسلحة دمرت سفينة الإنزال الروسية سيزر كونيكوف قبالة سواحل القرم في البحر الأسود.

وذكر الجيش على تيليجرام “دمرت القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع سفينة الإنزال الكبيرة سيزر كونيكوف. كانت في المياه الإقليمية الأوكرانية قرب ألوبكا في وقت قصفها”.