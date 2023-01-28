طائرات مسيرة.. تفاصيل جديدة عن الانفجار الضخم بأصفهان وسط إيران

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نقلا عن وزارة الدفاع أن الانفجار الذي وقع في مصنع عسكري بمدينة أصفهان بوسط إيران نجم عن هجوم بطائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أصاب الدفاع الجوي واحدة من (الطائرات المسيرة)… ووقعت الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية وانفجرتا. ولحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح وألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع”.

فيما أفادت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات أخرى في همدان وقاعدة نوجة وكرج.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني في قناتها عبر “تلغرام”، إن ثلاثة انفجارات سمعت بمدينة أصفهان أحدهما في مركز لتصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن “شخصين على الأقل قتلا جراء الانفجار في مصنع للذخيرة”، من دون تقديم المزيد من التوضيحات.

فيما نفى نائب مساعد محافظة أصفهان للشؤون الأمنية والسياسية وقوع إصابات جراء الانفجار في المصنع، مشيراً إلى أنه “يتم التحقيق في طبيعة هذا الحادث، فيما تقوم قوات الإنقاذ والأمن المتواجدة في الموقع بتفريق الحشد المتواجد في مكان الحادث”.

من جهته قال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان منصور شيشة فر: “بناءً على إخطار المواطنين لوحدات الإغاثة، سمعت أصوات غير طبيعية ثلاث إلى أربع مرات في منطقة شارع الإمام الخميني في أصفهان”.