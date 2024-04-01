الأثنين 22 رمضان 1445 ﻫ - 1 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طائرة أميركية تقطع رحلتها لسبب غريب جداً

منذ 41 دقيقة
طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز

طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز

A A A
طباعة المقال

اضطرت طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الأميركية إلى قطع رحلتها الجوية بعد أن قطعت نصف المسافة تقريباً، وعادت إلى مطار الإقلاع بشكل استثنائي وعاجل وذلك بسبب أزمة غير متوقعة واجهتها خلال التحليق في السماء.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة “مترو” البريطانية، واطلعت عليها “العربية نت”، فإن الطيار اضطر للعودة إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا الذي أقلع منه بعد أن “فاض المرحاض وتدفقت مياه الصرف الصحي إلى داخل المقصورة”.

وكانت الرحلة الجوية الطويلة في طريقها من ألمانيا إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، واضطر الطيار إلى الدوران والعودة إلى حيث انطلق بعد ساعات من الإقلاع.

وقال الركاب لصحيفة “بيلد” الألمانية إن محتويات خزان نفايات المرحاض تم دفعها مرة أخرى إلى المرحاض، وفاضت في مقصورة الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 777″، وهو ما تسبب برائحة كريهة ملأت بقية المقصورة بسرعة كبيرة.

وبحسب ما ورد اتصل الطاقم بالفنيين من الطائرة لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد حل يسمح لهم بمواصلة الرحلة.

ولم يتضح على الفور سبب الخلل، ووصفته شركة “يونايتد إيرلاينز” بأنه “مشكلة تتعلق بالصيانة”.

وقالت الشركة إن جميع الركاب تم وضعهم في الفنادق طوال الليل ونقلوا جواً إلى سان فرانسيسكو في رحلة أخرى في اليوم التالي.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    وزير إسرائيلي يطالب بإلغاء إعفاء العرب من التجنيد
    غزة تحت النار
    اليمن.. طائرات أميركية بريطانية تشن غارة جوية على محافظة الحديدة
    المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني
    الخارجية الإيرانية: طهران ستحدد نوع الرد والعقاب بحق المعتدي

    الأكثر قراءة

    مراقبة الهلال - تعبيرية
    بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
    عناصر من حزب الله
    فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله