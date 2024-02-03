طائرة أوكرانية تضرب أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا

قصفت طائرتان مسيرتان تابعتين لكييف، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا اليوم السبت، في أحدث هجوم بعيد المدى على منشآت نفط روسية، وفق مصدر أوكراني لرويترز.

وذكرت السلطات المحلية في روسيا في وقت سابق أنها أخمدت حريقااندلع في مصفاة فولجوجراد بعد هجوم بطائرة مسيرة. وقالت شركة لوك أويل التي تملك المصفاة في وقت لاحق إن المنشأة تعمل بصورة طبيعية.

وقال المصدر الأوكراني إن العملية التي نفذها جهاز الأمن الأوكراني أصابت منشأة المعالجة الأولية، التي بدونها يمكن أن تفقد المصفاة قدرا كبيرا من طاقتها الإنتاجية.

ونادرا ما يعلن المسؤولون الأوكرانيون مسؤوليتهم عن الهجمات داخل الأراضي الروسية.

وهذه الضربة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفط روسية. وترى كييف أن هذه البنية التحتية حيوية للمجهود الحربي الروسي.

وأشار المصدر لرويترز إلى أن مثل هذه الهجمات بالطائرات المسيرة ستستمر.

وأردف قائلا “من خلال ضرب مصافي النفط في المجمع الصناعي العسكري الروسي، فإننا لا نقطع فقط الخدمات اللوجستية لإمدادات الوقود لمعدات العدو، بل نقلل أيضا من تعبئة الميزانية الروسية”.