طائرة إغاثة سعودية تصل إلى مطار حلب

وصلت طائرة إغاثية سعودية إلى مطار حلب الدولي بعدما غادرت فجر اليوم مطار الملك خالد الدولي وتحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلوغراماً.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

ووصلت الاثنين شاحنات الإغاثة السعودية لمساعدة المنكوبين في جنديرس بشمال غرب سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي.

قال مسؤول بمخيم الإغاثة السعودي، إن المخيم يضم 2000 خيمة مجهزة لاستيعاب المنكوبين بشمال سوريا، مشيرا إلى وصول المزيد قريبا من قوافل المساعدات لجنديرس السورية.

وكانت شاحنات من المساعدات السعودية قد دخلت، أمس الأحد، إلى المناطق المنكوبة بشمال غربي سوريا جراء الزلزال.

يذكر أن 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية كانت عبرت، السبت، منفذ غصن الزيتون الحدودي لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.