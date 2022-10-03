طائرة إيرانية تصل إلى الصين بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة على متنها

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أنّ طائرة تابعة لشركة ماهان إير الإيرانية أقلعت من طهران، وصلت إلى وجهتها في مدينة قوانغتشو الصينية بأمان وفي الوقت المحدد، بعد معلومات عن وجود قنبلة على متنها.

وفي وقت سابق، أفادت القوات الجوية الهندية بأنها سارعت بإرسال طائرات مقاتلة، بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن الرحلة الإيرانية التي مرت عبر الأجواء الهندية.

ولاحقًا، أفادت القوات الجوية الهندية في بيان بأنها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل الأمر وواصلت الرحلة طريقها.

وقالت شركة “ماهان إير” في بيان “كانت طائرتنا من طراز إيرباص 340 تتجه من طهران إلى قوانغتشو في الصين، وبمجرد أن علم الطيار باحتمال وجود قنبلة في أثناء الرحلة، أبلغ السلطات المختصة. وأدرك مركز مراقبة عمليات ماهان أن التهديد كان إنذارًا كاذبًا وأكملت الطائرة رحلتها بأمان تام”.

وأضاف البيان: “يبدو أن التقارير بوجود قنبلة على متن الطائرة خلال الظروف الدولية والداخلية الحالية كانت تهدف الى زعزعة الأمن وراحة البال”.

وتتبعت المقاتلات الهندية الطائرة على مسافة آمنة، وعُرض على الطائرة خيار الهبوط في مطارين بشمال غرب الهند. وجاء في بيان القوات الجوية الهندية “مع ذلك، أفاد الطيار بعدم رغبته في التوجه لأي من المطارين”.

وأظهرت بيانات من موقع فلايت رادار 24، الخاص بعرض معلومات عن حركة الطائرات التجارية في الوقت الفعلي، أن الرحلة دبليو 581 التابعة لشركة ماهان إير، حلقت في دوائر لمرات قليلة فوق شمال الهند، غربي نيودلهي، قبل مواصلة تحليقها عبر البلاد وإلى ميانمار.

ولم يؤكد متحدث باسم القوات الجوية الهندية رقم رحلة الطيران التي هرعت لها الطائرات المقاتلة.