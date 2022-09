طائرة إيرباص تكمل رحلة استغرقت 18 يوماً بنجاح وتسجل رقماً قياسياً عالمياً

أكملت إيرباص الرحلة التجريبية “الأكثر طموحا ونجاحا” لطائرة Zephyr S، التي تعمل بالطاقة الشمسية بعد أن أمضت 18 يوما متتاليا من الطيران.

وحلقت الطائرة من دون طيار “بريطانية الصنع” في سماء ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، وسجلت رقما قياسيا عالميا جديدا لـ “الارتفاع المطلق”. وعلى ارتفاع 76100 قدم فوق السطح، سجلت Zephyr S ما مجموعه 36 يوما من رحلة الستراتوسفير عبر اختبارين هذا الصيف. وأجري الاختبار الأخير في أغسطس بالشراكة مع NTT DOCOMO اليابانية، وشهدت حزمة Zephyr عالية السرعة ذات النطاق العريض إلى السطح من جهاز إرسال لاسلكي على متن الطائرة.

وأكدت شركة الهاتف المحمول اليابانية الآن أن الاختبار كان ناجحا وسلطت الضوء على التطبيقات المحتملة لنظام منصة “إيرباص” للارتفاعات العالية (HAPS).

وتمثل الهدف في تقديم منصة جوية يمكنها توفير اتصال 5G و6G من السماء إلى الأجزاء البعيدة من الكرة الأرضية – مثل أسطول إيلون موسك من الأقمار الصناعية Starlink.

ولكن في هذه الحالة، سيستخدم المشغلون أسطولا من الطائرات التي تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الأقمار الصناعية.

Zephyr is back where it belongs, in the stratosphere!

Completing this years successful test flight campaign, mulitple flights, new records and flying above civil airspace for the time.

