طائرة الشحن الأوكرانية كانت في طريقها الى بنغلادش

أعلن وزير الدفاع الصربي، الأحد، نيبويسا ستيفانوفيتش، أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز أنتونوف الثمانية التي تحطمت السبت، قرب بلدة باليوخوري كافالاس في شمال اليونان لقوا حتفهم.

وأوضح ستيفانوفيتش أن الطائرة كانت تحمل نحو 11 طناً من الأسلحة، بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنغلادش، وفق “فرانس برس”.

تأتي تلك التصريحات بعد أن أفادت قناة “إي آر تي” التلفزيونية الرسمية في وقت سابق بأن الطائرة وهي من طراز أنتونوف إيه إن-12 ومملوكة لشركة أوكرانية كانت متجهة من صربيا إلى الأردن، وقالت إن الطيار طلب هبوطاً اضطرارياً بسبب مشكلة في المحرك لكن إشارة الطائرة فقدت.

في المقابل ذكرت الحكومة الأردنية أن الطائرة المنكوبة لم تكن وجهتها النهائية الأردن، إنما بنغلاديش، كما كشفت أن طاقم الطائرة طلب الإذن للتزود بالوقود من الأردن.

إلى ذلك أظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع “إي.آر.تي.” نيوز، على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار، بحسب رويترز.

وقالت فرقة الإطفاء في بيان إنها نشرت 15 من رجالها وسبع عربات إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الحادث. فيما توجه المزيد من رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة.