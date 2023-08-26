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طائرة بريغوجين.. العثور على الجثث العشرة والصندوقين الأسودين

منذ ساعة واحدة
نصب تذكاري مؤقت لبريغوجين بالقرب من مركز فاغنر السابق في سان بطرسبرغ

نصب تذكاري مؤقت لبريغوجين بالقرب من مركز فاغنر السابق في سان بطرسبرغ (رويترز)

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صرح محققون روس مساء (الجمعة 25-8-2023) بأنه تم العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا. وقالت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام “تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان”.

وبعد نحو يوم على مقتل زعيم المجموعة شبه العسكرية فاغنر، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس “تعازيه” لأقارب الضحايا.

وقال في اجتماع نقلت وقائعه عبر التلفزيون: “بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا”، واصفا بريغوجين بأنه رجل ارتكب “أخطاء” جسيمة لكنه “حقّق نتائج”.

ووصف بوتين الحادث بأنه “مأساة”. وصرح: “عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلا ذا مصير معقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة”.

كما قال الرئيس الروسي: “سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية”، لافتا إلى أن التحقيق “سيستغرق بعض الوقت”. وأردف أثناء اجتماعه مع قائد منطقة دونيتسك الذي عينته روسيا دينيس بوشيلين: “سيتم إجراؤه (التحقيق) حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك”. وأكد أن قائد فاغنر “عاد من أفريقيا” يوم الحادث الأربعاء.

وأثارت ملابسات الحادث الذي أكدت موسكو أنه أودى بجميع الركاب، ومنهم مقربون من بريغوجين، تكهنات حول احتمال اغتياله. ويجري حاليا التحقيق في سبب تحطم الكارثة والتي جاءت بعد شهرين بالضبط على تمرد فاغنر قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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