طائرة تابعة لطيران الإمارات تهبط بأمان بعد اصطدامها بطيور النحام في مومباي

قالت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، إن طائرة تابعة لها هبطت بأمان في مومباي في ساعة متأخرة من يوم الاثنين بعد اصطدامها بسرب من طيور النحام قبل وقت قصير من لمسها لأرض المدرج، مما تسبب في إلحاق أضرار بالطائرة ونفوق العديد من الطيور.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن الطائرة، وهي من طراز بوينج 777 وكانت في رحلة من دبي إلى مومباي، اصطدمت بالسرب على ارتفاع نحو 300 متر من الأرض مما أسفر عن نفوق 39 طائرا.

وقال متحدث باسم شركة طيران الإمارات لرويترز “تؤكد طيران الإمارات أن الرحلة رقم إي.كيه508 المتجهة إلى مومباي من دبي في 20 مايو، اصطدمت بسرب من الطيور عند الهبوط”.

وأضاف “هبطت الطائرة بأمان وخرج جميع الركاب وطاقم الطائرة دون إصابات لكن للأسف نفق عدد من طيور النحام، وتتعاون الإمارات مع السلطات بشأن هذا الأمر”.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية مسؤولين وهم يحملون طيور النحام النافقة الملطخة بالدماء، والتي تهاجر إلى المدينة كل شتاء من ولاية جوجارات المجاورة.

وتابع المتحدث أن الطائرة تعرضت لأضرار في الحادث وأُلغيت رحلة العودة التي كانت من المقرر أن تتجه إلى دبي في 20 مايو أيار.