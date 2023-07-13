طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تعبر مضيق تايوان بعد "مناورات صينية"

راقبت طائرات مقاتلة صينية عبور طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية مضيق تايوان الحساس (الخميس 13-7-2023)، وذلك بعد يومين من المناورات العسكرية الصينية جنوبي الجزيرة التي تعتبرها الصين تابعة لسيادتها.

وتُغضب المهام العسكرية الأمريكية عبر المضيق الصين، وهي مهام تشمل في الغالب سفنا حربية وعادة ما تشمل طائرات.

وتقول بكين إن لها “سيادة وحقوقا سيادية وولاية” على الممر الملاحي. وتجادل تايوان والولايات المتحدة في ذلك قائلتين إنه ممر ملاحي دولي.

وقال الأسطول السابع التابع للبحرية الأمريكية إن طائرة دوريات بحرية واستطلاع من طراز بي-8.إيه بوسيدون عبرت المضيق في المجال الجوي الدولي، وتُستخدم الطائرة أيضا في مهمات صد الغواصات.

وقال الأسطول في بيان “من خلال العمل في مضيق تايوان وفقا للقانون الدولي، تلتزم الولايات المتحدة بالحقوق الملاحية وحريات كل الدول”.

ووصف الجيش الصيني التحليق بأنه “ضجة عامة”، مضيفا أنه أرسل مقاتلات لمراقبة وتحذير الطائرة الأمريكية.

وقالت قيادة مسرح العمليات الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني في بيان على حسابها على وي تشات “القوات في المسرح دائما شديدة اليقظة وستدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، بالإضافة إلى السلام الإقليمي والاستقرار”.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرة الأمريكية التزمت بالتحليق فوق خط وسط المضيق وحلقت جهة الجنوب صباح اليوم الخميس وإن القوات التايوانية كانت تراقبها.