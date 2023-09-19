الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
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طائرة تقل 5 سجناء كانوا محتجزين في إيران تصل أمريكا

منذ 4 دقائق
من صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران

من صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران

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وصلت طائرة اليوم الثلاثاء تقل خمسة أمريكيين أفرجت إيران عنهم إلى الولايات المتحدة وذلك بعد يوم من مبادلتهم بخمسة إيرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة والإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأمريكية أن المفرج عنهم وصلوا بالفعل.

الإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران

كانت إيران قد أفرجت الإثنين عن خمسة سجناء أمريكيين في إطار صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة تقضي في المقابل بالإفراج عن خمسة سجناء إيرانيين، وذلك بفضل اتفاق بين إيران وأمريكا توسطت فيه الدوحة وشمل أيضاً الإفراج عن ستة مليارات دولار من أموال طهران.

وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع، قوله إن طائرة قطرية تقل خمسة أمريكيين مفرج عنهم يرافقهم اثنان من أفراد أسرهم والسفير القطري لدى إيران، أقلعت من مطار طهران وتوجهت إلى الدوحة. بينما قالت قناة “برس.تي.في” الإيرانية إن اثنين من الإيرانيين الخمسة الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة وصلا إلى الدوحة.

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