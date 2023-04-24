طائرة فلاي دبي تتمكن من السيطرة على الحريق وتكمل رحلتها

قالت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران الاثنين إن إحدى طائراتها تعرضت لاصطدام بالطيور عند الإقلاع في رحلة من كاتماندو عاصمة نيبال إلى مطار دبي الدولي، لكنها تكمل رحلتها الآن إلى الإمارات.

وقال جاجاناث نيرولا المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال في بيان لرويترز إن نيران اشتعلت في أحد محركات طائرة فلاي دبي وهي من طراز بوينج 737-800 بعد فترة وجيزة من إقلاعها من كاتماندو، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق وأن الطائرة كان على متنها 167 راكبا.

وكتبت هيئة الطيران المدني في تغريدة على تويتر “عادت الأحوال إلى طبيعتها الآن بالنسبة لرحلة فلاي دبي رقم 576 “بطائرة من طراز بوينج 737-800″ من كاتمندو إلى دبي، وهي في طريقها إلى وجهتها دبي حسب برنامج الرحلة”.

وقال المتحدث باسم فلاي دبي لرويترز إن من المقرر أن تهبط الطائرة في دبي الساعة 00:14 بالتوقيت المحلي.