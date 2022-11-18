قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة إنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم الجمعة 17\11\2022، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غربب مسقط.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن السفينة وطاقمها بخير.

هذا وقد تعرضت ناقلة نفط الثلاثاء، قبالة سواحل عمان لهجوم بطائرة مسيرة كانت تحمل قنابل، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، وقالت الشــركة المالكة للناقلة “باسيفيك زيركون”، إنها أصيبت بمـقـذوف قــبــالة ســواحل عمان، مضيفة: السفينة كانت تحمل زيت الغاز وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها.