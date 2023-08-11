طائرة مسيرة تركية تقتل 3 من بينهم عضو بارز في حزب العمال الكردستاني

ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن تركيا شنت ضربة بطائرة مسيرة (الجمعة 11-8-2023) أودت بحياة ثلاثة أشخاص بينهم عضو بارز في حزب العمال الكردستاني، في خامس هجوم من نوعه هذا الأسبوع يستهدف مسلحين أكرادا بشمال العراق.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية كردية إن الأشخاص الثلاثة كانوا في سيارتهم على طريق بنجوين-السليمانية الرئيسي الذي يستخدمه المدنيون بكثافة ويبعد نحو 30 كيلومترا من مقصد سياحي شهير، عندما ضربتهم الطائرة المسيرة.

وأضاف الجهاز في بيان أن السيارة التابعة لحزب العمال الكردستاني تعرضت للهجوم الساعة 15:30 بتوقيت العراق.

ووقع هجوم الجمعة غداة إعلان تركيا مقتل خمسة من جنودها في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وتشن تركيا منذ فترة طويلة حملة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهما كيانان تعتبرهما أنقرة جماعتين إرهابيتين.

وتنفذ تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق ولديها عشرات المواقع على الأراضي العراقية لكنها كثفت هجماتها بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية وضربت مواقع أقرب إلى المناطق الحضرية وعلى طرق رئيسية.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.

وأودت ضربات بطائرات مسيرة تركية يوم الأربعاء بحياة شخصين يشتبه في أنهما عضوان بحزب العمال الكردستاني على طريق رئيسي آخر يبعد عشرة كيلومترات تقريبا من منتجع دوكان الجبلي، وهو مقصد سياحي شهير آخر.