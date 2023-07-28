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طائرة مسيرة تركية تقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بالعراق

منذ 13 دقيقة
عنصران من حزب العمال الكردستاني

عنصران من حزب العمال الكردستاني

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قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن أربعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني لقوا حتفهم وأصيب آخر (الجمعة 28-7-2023) في محافظة السليمانية بشمال العراق، في غارة تركية بطائرة مسيرة.

وقال شاهو عثمان، رئيس بلدية منطقة شاربازير، إن الأشخاص الخمسة كانوا في سيارتهم في المنطقة حين أصابتهم الطائرة المسيرة وإن السيارة تعرضت للضرب مرتين في غضون عشر دقائق.

وهناك حملة تركية طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية جماعتين إرهابيتين.

ودأبت تركيا على شن ضربات جوية في شمال العراق ولديها عشرات المواقع العسكرية على الأراضي العراقية.

    المصدر :
  • رويترز

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