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طائرة مسيرة مسلحة تستهدف قاعدة أمريكية في شمال العراق

منذ 17 دقيقة
قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية في العراق

قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية في العراق

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قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان إن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت (الجمعة 5-1-42023) قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية في العراق.

ولم يوضح البيان إذا ما كان الهجوم قد أسفر عن قتلى أو جرحى أو أضرار بالبنية التحتية.

وقالت جماعة تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت قاعدة الحرير العسكرية بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن هجوم الجمعة يأتي بعد يوم من تنفيذ الجيش الأمريكي ضربة انتقامية في بغداد أسفرت عن مقتل قائد فصيل مسلح تتهمه واشنطن بالضلوع في هجمات على عسكريين أمريكيين في الآونة الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول، تعرض الجيش الأمريكي لمئة هجوم على الأقل في العراق وسوريا كانت معظمها بصواريخ وطائرات مسيرة هجومية.

    المصدر :
  • رويترز

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