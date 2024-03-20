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طائرة هليكوبتر فرنسية تدمر مسيرة تابعة للحوثيين

منذ 14 دقيقة
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أعلنت مهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم الأربعاء إن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الفرنسية دمرت طائرة مسيرة مقاتلة تابعة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر في مسعى لحماية السفن التجارية.

وذكر بيان أصدره مقر مهمة أسبيدس في مدينة لاريسا اليونانية أن مدمرة حربية فرنسية رصدت طائرة مسيرة تابعة لحركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تحلق قرب سفن تجارية.

وأضاف أن طائرة الهليكوبتر الفرنسية التي “كانت تقوم بدورية في المنطقة، وجهتها المدمرة بغرض التعامل مع الطائرة المسيرة وتدميرها بسلاحها الآلي”.

وأطلقت المهمة أسبيدس في فبراير /شباط بهدف حماية الطريق الرئيسي للتجارة العالمية من هجمات تشنها حركة الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتقول الحركة إنها هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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