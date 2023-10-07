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قتلى بينهم أطفال في تحطم طائرة بأستراليا

منذ 8 دقائق
حطام الطائرة التي سقطت في نيو ساوث ويلز

حطام الطائرة التي سقطت في نيو ساوث ويلز

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أعلنت الشرطة في أستراليا أن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.

أقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد حوالي 290 كيلومترا عن سيدني.

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغات عن تحطم طائرة واشتعال النيران فيها. وأضافت أن قوة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق لكن لم ينج أحد من الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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