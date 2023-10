قتلى بينهم أطفال في تحطم طائرة بأستراليا

أعلنت الشرطة في أستراليا أن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.

أقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد حوالي 290 كيلومترا عن سيدني.

At least one person has been killed in a light plane crash near Lake George, just outside Canberra, this afternoon.

Authorities are now trying to work out if more than one person was on board.



