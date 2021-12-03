طائرة S7 تأرجحت في الجو 10 ثوان وكادت تهوي مع 200 راكب

ذكرت مصادر إعلامية روسية أن طائرة S7 نجت بأعجوبة من التحطم فوق مدينة إركوتسك شرقي روسيا، فيما كانت تحمل 200 راكب على متنها.

وأشارت صحيفة “إزفيستيا” الروسية إلى أن “المشاكل بدأت عقب إقلاع الطائرة بـ15 دقيقة”.

وأضافت: “المشكلة بدأت عندما تعطلت الأجهزة الإلكترونية للطائرة، حيث جنحت إلى اليسار ثم إلى اليمين، واستمرت في التأرجح لـ10 ثوان”.

Самолет S7 чуть не разбился через 15 минут после взлета. Из-за отказа электроники началась раскачка. За это время лайнер почти на 2 км провалился в воздухе. Пилот в ручном режиме остановил раскачку и экстренно приземлился в аэропорту Иркутска:https://t.co/oz96hkewCe pic.twitter.com/5LOuogOM12 — Известия (@izvestia_ru) December 3, 2021

وتابعت: “خلال ذلك، تمكنت الطائرة من الهبوط إلى ارتفاع 1300 متر حيث كانت تحلق على ارتفاع 4 آلاف متر، وتمكن قبطان الطائرة من الهبوط اضطراريا بها في مطار إركوتسك”.

وأكد مصدر مطلع، أن “الكارثة تم تفاديها بفضل الخطوات السليمة للطيار، وأنه لولا الاستجابة المناسبة لطاقم الطائرة، لتحطمت في غضون 10 ثوان”.