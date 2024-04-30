طاجيكستان تحصل على تمويل بقيمة 550 مليون دولار لمشروع روجون الضخم

قالت حكومة طاجيكستان اليوم الثلاثاء إن البلاد حصلت على تمويل بقيمة 550 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات في عدة دول عربية من أجل مشروعها الضخم محطة روجون للطاقة الكهرومائية.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى إن الوزير ذوقي ذوقي زاده التقى مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في الرياض اليوم.

وقالت حكومة طاجيكستان هذا العام إنها تحتاج إلى 6.2 مليار دولار لاستكمال مشروع روجون، الذي سيضم أطول سد في العالم ويؤمن إمدادات الطاقة في البلاد.

وتم بناء اثنين من توربينات المحطة الستة وبدءا في إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن طاجيكستان لا تزال تواجه نقصا موسميا في الكهرباء، مما يجبرها على تقنين الإمدادات.