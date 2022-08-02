طائرة نانسي بيلوسي تصل تايوان.. والصين تتوعّد!!

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الثلاثاء في بداية زيارة حذرت بكين بيلوسي من القيام بها قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتقوم بيلوسي بجولة آسيوية تضم زيارات معلنة إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا من أراضيها، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي زيارة تقوم بها بيلوسي لتايوان ستكون “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين” وحذر من أن “الجيش الشعبي لتحرير الصين لن يقف مكتوف الأيدي أبدا”.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الصينية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان قائلة إنها تضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وقالت الوزارة في بيان صدر عقب وصول بيلوسي إلى تايبه، الثلاثاء، إن زيارة المسؤولة الأمريكية تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية. وأضافت أنها قدمت احتجاجا شديدا إلى الولايات المتحدة.