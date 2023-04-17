طاقة الإماراتية تعتزم بيع سندات من شريحتين

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” تعتزم بيع سندات من شريحتين اليوم الاثنين وأعلنت السعر الاسترشادي الأولي لسندات خضراء لأجل خمس وعشر سنوات.

وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات من شريحة الخمس سنوات حوالي 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللسندات من شريحة العشر سنوات حوالي 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ومن المتوقع أن تكون الشريحتان من الحجم القياسي أو 500 مليون دولار على الأقل.

وكلفت طاقة، وهي شركة متكاملة لخدمات المرافق تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها، بنوكا الأسبوع الماضي بإصدار السندات غير المضمونة ذات أولوية السداد بعدما أطلقت في وقت سابق إطارا للتمويل الأخضر.

وستوجه عائدات شريحة الخمس سنوات للأغراض العامة للشركة بينما ستستخدم السندات الخضراء لأجل عشر سنوات لتمويل المشروعات المحددة في الإطار.

وكلفت الشركة بي.إن.بي باريبا والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وسكوتيا بنك وإس.إم.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد كمديرين للإصدار والدفاتر.

وستشترك بنوك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد في تقديم المشورة بشأن الهيكلة الخضراء.