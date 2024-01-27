طاقم ناقلة أصيبت بصاروخ في خليج عدن يكافح لإخماد حريق

ذكرت شركة تجارة السلع ترافيغورا والجيش الأمريكي أن النيران اشتعلت في الناقلة مارلين لواندا لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين بعد أن أصيبت السفينة بصاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن أمس الجمعة.

وقالت ترافيغورا في بيان “تستخدم معدات مكافحة الحرائق على متن الناقلة لإخماد الحريق الذي اندلع في صهريج شحن على الجانب الأيمن والسيطرة عليه” مضيفة أنها على اتصال بناقلة المنتجات البترولية.

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفنا أخرى تقدم المساعدة بعد أن أصيبت الناقلة مارلين لواندا بصاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الناقلة مارلين لواندا التي ترفع علم جزر مارشال أصدرت نداء استغاثة وأبلغت عن وقوع أضرار. وأضافت أن السفينة كارني وسفن التحالف الأخرى تقدم المساعدة للناقلة.

وأفادت القيادة المركزية بأنه بعد مرور نحو ثماني ساعات، دمر الجيش الأمريكي صاروخا للحوثيين مضادا للسفن كان يستهدف البحر الأحمر ومعدا للإطلاق.

وأضافت أن الصاروخ “شكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

وأطلق مسلحو حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بمواد متفجرة على السفن منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وعلقت بعض شركات الشحن عمليات العبور من البحر الأحمر واتخذت رحلات أطول بكثير وأعلى تكلفة حول أفريقيا.

وشنت الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأمريكية والبريطانية عشرات الغارات الجوية ردا على ذلك في شتى أنحاء اليمن مستهدفة قوات الحوثيين.

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليوم السبت إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين جويتين استهدفتا ميناء رأس عيسى، محطة تصدير النفط الرئيسية في اليمن.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه هي الضربة التي أشارت إليها القيادة المركزية، ولم يرد الأسطول الخامس الأمريكي على الفور على طلب للتعليق.

وأحجمت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق.