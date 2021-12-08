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"طالبان": إندونيسيا تعتزم استئناف فعالياتها الدبلوماسية في أفغانستان

8 - ديسمبر - 2021
قيادة حركة طالبان

قيادة حركة طالبان

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نشرت حركة “طالبان” الأفغانية على حسابها في “تويتر” باسم “الإمارة الإسلامية” تغريدة قالت فيها، إن إندونيسيا تعتزم استئناف فعالياتها الدبلوماسية في أفغانستان.

وقالت “طالبان” في التغريدة اليوم الأربعاء: أعلن مسؤولون في الخارجية الإندونيسية أنهم سيفتحون قريبا سفارتهم في كابل.

وأضافت:”ترحب الإمارة الإسلامية بهذه الخطوة، وتعتبرها سببا في تعزيز العلاقات الإيجابية بين البلدين.

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