الخميس 17 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 20 يناير 2022 |
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“طالبان”: الاتحاد الأوروبي يعيد بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان

منذ 42 دقيقة
قيادة حركة طالبان

قيادة حركة طالبان

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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة “طالبان” الأفغانية، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قرر إعادة بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان، بعد أشهر من انسحابها عقب سيطرة الحركة على السلطة في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة “طالبان”، عبد القهار بلخي، في بيان: “بعد سلسلة من الاجتماعات والتفاهمات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، افتتح الاتحاد الأوروبي رسميا سفارته في كابل وبدأ عمله”.

وأضاف: “بالإضافة إلى 5 ملايين يورو السابقة من المساعدات الإنسانية، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن 3 ملايين يورو أخرى وخصص جزء منها لرواتب المعلمين، وهو ما نرحب به”.

وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة “طالبان” على السلطة منتصف أغسطس 2021.

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