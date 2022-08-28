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طالبان تتهم باكستان بالسماح لطائرات أمريكية مسيرة باستخدام مجالها الجوي

منذ 51 دقيقة
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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قال الملا محمد يعقوب القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية اليوم الواقع في 28 آب 2022 إن باكستان سمحت لطائرات أمريكية مسيرة باستخدام مجالها الجوي للوصول إلى أفغانستان، وهي تهمة نفتها إسلام اباد في الآونة الأخيرة في أعقاب غارة جوية أمريكية في كابول.

وأضاف يعقوب في مؤتمر صحفي في كابول إن طائرات أمريكية مسيرة تدخل أفغانستان عبر باكستان.

وقال “وفقا لمعلوماتنا، فإن الطائرات المسيرة تدخل عبر باكستان إلى أفغانستان، وتستخدم المجال الجوي الباكستاني. نطلب من باكستان عدم استخدام مجالها الجوي ضدنا”.

ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية حتى الآن على طلب للتعليق.

نفت السلطات الباكستانية ضلوعها أو معرفتها مسبقا بغارة لطائرة مسيرة قالت الولايات المتحدة إنها نفذتها في كابول في يوليو تموز وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقد تؤدي تصريحات يعقوب إلى تفاقم التوتر بين الدولتين الجارتين في وقت تتوسط فيه حركة طالبان الأفغانية في محادثات بين باكستان وجماعة طالبان الباكستانية.

    المصدر :
  • رويترز

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